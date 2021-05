Totti: "No alla Roma? Menzogne. Pronto a parlare con Mourinho e i Friedkin"

L'EX CAPITANO

L'ex capitano giallorosso al Mapei Stadium come Ambassador della Serie A: "Nessuno mi ha chiamato"

"Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne". Francesco Totti, al debutto da Ambassador della Serie A in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve, ha smentito ogni contatto con la Roma che si appresta ad aprire una nuova era con l'arrivo di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa. "Se mi chiamassero? Mi metterei seduto per il rispetto che ho di Mourinho e dei Friedkin, ne parlerò se sarà opportuno parlarne".

Totti ha parlato anche del futuro da calciatore del suo amico Gigi Buffon: "Se dipendesse da lui continuerebbe a giocare, lo ha detto lui - ha proseguito ai microfoni di Rai Sport - Non ci ho parlato, è tanto che non lo sento, ma farà la scelta giusta come ha sempre fatto".