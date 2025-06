Il Papu Gomez potrebbe ripartire dalla Serie B. Reduce dall'esperienza con il Monza, e da un lungo stop a causa della squalifica per doping, l'attaccante argentino sarebbe pronto a rimettersi in gioco in cadetteria. Su di è forte l'interesse del Padova, che l'ha contattato per esporrgli il progetto in vista della prossima stagione. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.