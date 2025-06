Bologna, Immobile sempre più vicino. Ciro pronto a tornare in Italia

Si avvicina sempre di più il ritorno in Italia di Ciro Immobile. A soli dodici mesi dall’addio alla Lazio e il trasferimento in Turchia per vestire la maglia del Besiktas, l’attaccante classe 1990 è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bologna. I rossoblu vogliono un attaccante di esperienza da affiancare al duo Castro-Dallinga, con Italiano che vuole avere più opzioni in attacco per gestire il doppio impegno campionato-Europa. Il Besiktas ha dato il via libera a Immobile, gli agenti del centravanti azzurro stanno trattando la buonuscita con il club turco, pronto a liberarsi di un ingaggio pesante da 6,5 milioni netti. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra l’entourage di Immobile e Sartori per definire l’accordo con il Bologna, poi servirà il via libera definitivo del Besiktas. L’appuntamento per rivedere Immobile in Italia può essere fissato per la prossima settimana.