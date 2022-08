Il Tottenham non molla Zaniolo: settimana prossima vertice tra i club

ROMA

Il club londinese vorrebbe inserire nella trattativa qualche esubero (Tanganga, Ndombelé o Lo Celso), ma i giallorossi pretendono solo cash

Il ciclone mediatico Paulo Dybala si è abbattuto su Trigoria, trascinando con sé anche parte delle pressioni caricate sulle spalle di Nicolò Zaniolo sin da inizio mercato. All'ombra della Joya, l'attaccante azzurro ha goduto di un periodo di relativa serenità, concentrandosi esclusivamente sul campo. Il quesito sul suo futuro però, è stato solamente rimandato: Zaniolo deve scegliere se rimanere (e quindi aprire i negoziati per il rinnovo) oppure salutare. Una cosa è certa, il profilo di Nicolò piace parecchio al Tottenham di Conte e Paratici. Per questo gli Spurs premono per approfondire la trattativa con la Roma, ancora in fase embrionale. Settimana prossima, riferisce la Gazzetta dello Sport, andrà in scena un vertice con i club. Il Tottenham proporrà l'inserimento di giocatori nella trattativa, ma Tiago Pinto chiederà esclusivamente una quota cash di circa 50 milioni.

Vedi anche roma Roma-Wijnaldum, è fatta: l'olandese arriva in prestito dal Psg I tre giocatori etichettati come esuberi da Antonio Conte - e quindi spendibili nell'operazione Zaniolo - sono il difensore Tanganga, il centrocampista Ndombelé e il trequartista Lo Celso. Un ampio ventaglio di scelte a disposizione della Roma, che tuttavia non vuole fare sconti al Tottenham: Zaniolo va comprato a prezzo intero, mentre per quanto riguarda gli esuberi - da inviare alla Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto - si potrà aprire più avanti una trattativa secondaria e parallela.

Tanto dipenderà dalla volontà del giocatore: qualora Nicolò decidesse di rimanere lanciando l'assalto allo scudetto assieme ai suoi compagni, allora Tiago Pinto si butterebbe in picchiata con le scartoffie necessarie a incidere il rinnovo contrattuale. Una mossa necessaria, altrimenti il cartellino dell'azzurro - con scadenza in vista - perderebbe in valore durante l'annata. Mourinho dopotutto, ha confermato al giocatore di potergli garantire un piano di assoluto rilievo per la sua nuova Roma.

Qualora Zaniolo decidesse di partire, la dirigenza giallorossa non esiterebbe ad intensificare i contatti con le parti interessate. Col Tottenham è già stato fissato un appuntamento a prescindere: settimana prossima i dirigenti degli Spurs si incroceranno con quelli giallorossi per discutere dell'affare. La Juventus invece si muove sottotraccia, consapevole di aver perso inerzia nella corsa al giocatore e titubante circa la portata colossale dell'investimento. I bianconeri non hanno affatto mollato la pista Zaniolo, ma le priorità di mercato adesso sono, in ordine, Kostic, Paredes e Morata.