Roma-Wijnaldum, è quasi fatta: l'olandese arriva in prestito dal Psg

CI SIAMO

L'accordo tra le due società è in fase di definizione, il giocatore ha dato il suo ok

Georginio Wijnaldum corre a grandi falcate verso la Roma. Il centrocampista olandese del Paris Saint-Germain ha già dato il suo consenso per il trasferimento in giallorosso alla corte di Mourinho, ma gli ultimi sviluppi di mercato hanno avvicinato la Roma e il club parigino. Le due società sono poco distanti e l'accordo economico per il trasferimento è destinato ad essere trovato in tempi brevi con Wijnaldum che si sposterebbe all'Olimpico in prestito.

Un innesto di ulteriore qualità per il centrocampo della Roma e di Mourinho che al momento può contare anche su Pellegrini e Zaniolo oltre eventualmente all'arrivo dell'olandese, giocatore di esperienza internazionale e pronto a far fare un salto di qualità alla mediana giallorossa anche in termini di personalità.

Chi, invece, sembra in partenza dalla capitale è Jordan Veretout. Sul centrocampista francese c'è forte l'interesse del Marsiglia.