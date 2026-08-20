L'Inter rinnova Bovio: c'è posto in prima squadra per il baby centrale?

20 Ago 2026 - 08:45
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© italyphotopress

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Difficilmente Leonardo Bovio dimenticherà quest'estate. Il giovane difensore dell'Inter in queste settimane di preaseson si è messo in mostra. Chivu l'ha utilizzato spesso al centro della difesa, complici anche assenze e ritardi dal mercato, scoprendo una gemma grezza. Classe 2008, Bovio ha impressionato per maturità e senso della posizione. Un rendimento che gli ha assicurato un prolungamento di contratto coi nerazzurri (manca soltanto l'annuncio) e, forse, un posto in prima squadra. Se da qui alla fine del mercato non dovessero arrivare altri difensori, non è da escludere che Chivu possa aggregare Bovio in pianta stabile con la prima squadra. Una scelta che gli garantirebbe meno minutaggio rispetto all'Under23 ma che gli darebbe la possibilità di mettersi subito alla prova con la Serie A. 

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