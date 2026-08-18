MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, il giorno di Rodrigo Mora: arrivo nella Capitale, visite mediche e firma sul contratto

Prima giornata romana per il nuovo grande colpo giallorosso: Rodrigo Mora arriva dal Porto per 25 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita

18 Ago 2026 - 11:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Roma abbraccia Rodrigo Mora: nel pomeriggio lo sbarco nella Capitale dell'esterno offensivo portoghese, che vivrà la sua prima giornata romana fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto.

Roma, quanto è costato Mora

 La proposta giallorossa di 25 milioni di euro + il 50% sulla futura rivendita è stata quella giusta per chiudere la trattativa in tempi brevi anche perché la clausola sulla rivendita potrà essere annullata se la prossima estate la Roma verserà ulteriori 25 milioni (confermando di fatto la valutazione di 50 milioni che aveva dato il Porto al giocatore). Mora e la sua famiglia spingevano da tempo per il trasferimento, con D'Amico che ha potuto regalare un altro colpo a Gian Piero Gasperini.

I giornali sportivi: martedì 18 agosto 2026

1 di 20
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

roma
visite
firma
mora

Ultimi video

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

02:00
Calciomercato, Taveri: "Ecco quali sono i migliori colpi dell'ultima estate"

I migliori colpi di mercato fatti sin qui secondo Mino Taveri: vince il Milan

02:24
Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

01:22
Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

00:51
Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

01:39
Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

01:05
Calciomercato, Accomando: "Inter, ci sono due operazioni all'orizzonte"

Calciomercato, Accomando: "Inter, ci sono due operazioni all'orizzonte"

01:34
I sorrisi di Spalletti

I sorrisi di Spalletti

01:02
Calciomercato, Accomando: "Leao-Galatasaray, ecco come stanno le cose"

Galatasaray senza alternative: tutto su Leao. Ma la permanenza al Milan non è esclusa

00:29
Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

Retroscena Panucci: "Vi racconto i miei 15 giorni con Leao"

01:36
Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

Mercato Juve, colpo di scena Suzuki: non va al Psg, quindi?

00:34
Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

00:43
Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

Milan, Fofana va alla Juve? Intanto Reijnders guadagnerà 100 milioni

00:48
Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

Nuovo portiere Juve: Vicario ha quattro avversari da "battere"

00:23
Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

Inter-Jones, ballano pochi milioni: "Adesso sappiamo quanti!"

I più visti di Roma

Rodrigo Mora

La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: atteso nella Capitale per le visite

Roma, ora Luis Henrique: la trattativa con l'Inter entra nel vivo

Scoprendo Rodrigo Mora

Scoprendo Rodrigo Mora

Gli esterni sono un tabù: tutte le trattative sfumate nell'ultimo anno in casa Roma

Roma, l'esterno è un incubo: tutte le trattative saltate negli ultimi 365 giorni

Rodrigo Mora

La Roma abbraccia Rodrigo Mora: nel pomeriggio nella Capitale per visite e firma

Roma, altro rinforzo in vista? Luis Henrique apre al trasferimento in giallorosso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:48
Napoli, Anguissa sempre più vicino al rinnovo "a vita"
11:27
Genoa, arriva Ferguson: la formula dell'affare
11:25
Dedic dal Benfica al Newcastle per 36 milioni di euro
11:04
Gimenez lascia il Milan: nelle prossime ore la chiusura dell'affare col Porto
10:57
Genoa, Norton-Cuffy può tornare in Premier League