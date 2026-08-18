Roma, il giorno di Rodrigo Mora: arrivo nella Capitale, visite mediche e firma sul contratto

I giornali sportivi: martedì 18 agosto 2026
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Prima giornata romana per il nuovo grande colpo giallorosso: Rodrigo Mora arriva dal Porto per 25 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita
La Roma abbraccia Rodrigo Mora: nel pomeriggio lo sbarco nella Capitale dell'esterno offensivo portoghese, che vivrà la sua prima giornata romana fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto.
La proposta giallorossa di 25 milioni di euro + il 50% sulla futura rivendita è stata quella giusta per chiudere la trattativa in tempi brevi anche perché la clausola sulla rivendita potrà essere annullata se la prossima estate la Roma verserà ulteriori 25 milioni (confermando di fatto la valutazione di 50 milioni che aveva dato il Porto al giocatore). Mora e la sua famiglia spingevano da tempo per il trasferimento, con D'Amico che ha potuto regalare un altro colpo a Gian Piero Gasperini.
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