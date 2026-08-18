Roma, il giorno di Rodrigo Mora: arrivo nella Capitale, visite mediche e firma sul contratto

La proposta giallorossa di 25 milioni di euro + il 50% sulla futura rivendita è stata quella giusta per chiudere la trattativa in tempi brevi anche perché la clausola sulla rivendita potrà essere annullata se la prossima estate la Roma verserà ulteriori 25 milioni (confermando di fatto la valutazione di 50 milioni che aveva dato il Porto al giocatore). Mora e la sua famiglia spingevano da tempo per il trasferimento, con D'Amico che ha potuto regalare un altro colpo a Gian Piero Gasperini.