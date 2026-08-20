MERCATO

Juve, attenzione a Yildiz: l'Arsenal pronto a fare follie

Dall'Inghilterra sicuri: il turco sarebbe nelle mire dei Gunners."Tutti i dettagli"

20 Ago 2026 - 14:23
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Prima Lautaro Martinez, ora Kenan Yildiz: le stelle della Serie A finiscono nel mirino delle big europee. Dopo i rumors rimbalzati tra Argentina e Spagna riguardo un possibile assalto del Barcellona al capitano dell'Inter, ecco che oggi a finire al centro delle voci di mercato è la stellina turca della Juventus. Secondo quanto si mormora in UK, dopo il no del Real Madrid per Vinicius, l'Arsenal sarebbe pronto ad andare all'assalto di Yildiz: dall'Inghilterra si dice che i Gunnersi siano pronti a mettere 100 milioni di euro sul tavolo per portare via da Torino il 10 bianconero. Di più, la stampa britannica sostiene che la Juve si aspetti l'assalto al suo giovane fuoriclasse, tanto da aver già acquistato Kerim Alajbegovic per tutelarsi in caso di partenza di Yildiz. Al momento, da quanto filitra dalla Continassa, Kenan non pare tentato dalla proposta dell'Arsenal: il turco vorrebbe rimanere alla Juve e riscattare la scorsa stagione. Le vie del mercato però si sa, sono infinite, e 10 giorni possono essere un’eternità sul mercato.   

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