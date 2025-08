Milan, Liberali vuole solo il Catanzaro: parti al lavoro per trovare un'intesa

Altra giornata di contatti per i dirigenti di Milan e Catanzaro sull'affare Mattia Liberali. La trattativa, soltanto pochi giorni fa, sembrava a un passo dalla chiusura. Poi un po' per i termini pattuiti (500mila euro e il 50% sulla futura rivendita), un po' per un inserimento di altre squadre (si parla di un Torino molto interessato) la trattativa si era completamente arenata. Il calciatore oggi però ha fatto sapere di non prendere nemmeno in considerazione altre opzioni: Liberali vuole soltanto il Catanzaro. Per questo i due club si sono rimessi al tavolo per trovare la quadra di questa operazione.