Roma, capitano ed esubero: lo strano destino di Lorenzo Pellegrini

Pellegrini è a dodici mesi dalla scadenza del contratto da oltre 6 milioni a stagione, cifra che lo rende il secondo calciatore più pagato della rosa dietro solo a Paulo Dybala. Cifre che la Roma vuole rivedere decisamente al ribasso, seguendo la politica della riduzione del monte ingaggi portata avanti dai Friedkin negli ultimi dodici mesi. Non c’è stato alcun dialogo tra la società e l’entourage di Pellegrini per parlare di un rinnovo, che qualora venisse offerte sarebbe a cifre decisamente inferiori (circa 3 milioni, una riduzione del 50% rispetto all’attuale ingaggio). A queste condizioni è difficile pensare che si possa arrivare a un accordo, motivo per cui la Roma avrebbe già rinunciato a Pellegrini quest’estate con alcune squadre che sarebbero state anche interessate, Napoli in primis. Il grave infortunio al retto femorale ha però bloccato tutto, impedendo qualsiasi operazione in uscita e obbligando la Roma a tenere Pellegrini. Il capitano giallorosso rientra così nel gruppo di quei giocatori in esubero che stanno condizionando il mercato in entrata di alcune big, da Vlahovic alla Juve ad Asllani in casa Inter. A prescindere dalla possibile permanenza di Pellegrini, la Roma è comunque alla ricerca di un altro trequartista da regalare a Gasperini e il sogno rimane Echeverri del City, anche se da Manchester non c’è l’apertura all’inserimento del diritto di riscatto.