Lipsia, Elliot del Liverpool primo nome per sostituire Xavi Simons

Il Lispia si guarda intorno per cercare l'erede di Xavi Simons. L'addio dell'olandese al club della galassia Red Bull sembra cosa scontata e allora i tedeschi si starebbero già muovendo per trovare il suo sostituto: il primo nome sulla lista è quello diu Harvey Elliot del Liverpool. Il classe 2003 è stato eletto Mvp dell'ultimo Europeo under21vinto con l’Inghilterra e ora, visto anche il mercato faraonico dei Reds, cerca una squadra dove essere protagonista. Al Lipsia potrebbe essere la stelle indiscussa della squadra. Per portarlo via da Anfield, secondo quanto scrive il The Athletic, servono almeno 40 milioni di sterline se venisse compresa una clausola di riacquisto o superiore ai 50 senza includere una ricompra. Trattativa in corso.