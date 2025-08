Roma, Echeverri vuole solo i giallorossi e manda un messaggio a Soulé sui social

Il City vorrebbe ripetere con Echeverri l’operazione fatta con Savinho, cedendolo in prestito secco al Girona e fargli fare esperienza in Liga prima di riportarlo a Manchester. Echeverri però ha detto no al prestito in Spagna, spinge con forza per la Roma e i giallorossi stanno provando a costruire l’operazione intorno alla volontà dell’argentino. La società giallorossa non apre al prestito secco, vuole un diritto di riscatto o sarebbe addirittura disposta a fare uno sforzo per acquistare Echeverri a titolo definitivo, forte anche della volontà dell’ex River. Echeverri vuole la Roma e nella giornata di ieri ha lasciato un indizio social che ha scatenato i tifosi giallorossi. Sotto a un post di Matias Soulé è apparso un “topp amigo” firmato proprio Claudio Echeverri, messaggio che è stato subito assalito dai romanisti. Oltre 1300 like per il commento dell’argentino, seguito da tantissimi messaggi dei tifosi. “Vieni a Roma diablito” fino a “regalaci un sogno piccolo Messi”. A Roma è già Echeverri mania, ma prima bisogna trovare l’accordo con il Manchester City.