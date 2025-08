Soulé e Dybala chiamano Echeverri: vuole solo la Roma. E Dovbyk non è incedibile

Il problema per il City è la volontà di Echeverri, che ha già rifiutato il Girona e spinge per la Roma. Il giovane talento ex River Plate dopo aver scatenato i tifosi giallorossi con un commento su Instagram sotto un post di Soulé nei giorni scorsi - riporta La Gazzetta dello Sport - ha ricevuto una chiamata dall’ex Frosinone e da Dybala, ai quali ha sottolineato quanto voglia trasferirsi in Italia. Echeverri vuole giocare a un livello più alto e la Roma garantirebbe minutaggio importante anche in Europa, elemento fondamentale anche per la nazionale con Scaloni che vorrebbe vedere il classe 2006 in vista del Mondiale estivo. Il problema nella trattativa con il City ruota intorno alla volontà degli inglesi di mantenere il pieno controllo del cartellino di Echeverri, negando alla Roma qualsiasi opzione di riscatto al termine del prestito. A Manchester credono moltissimo nel talento dell’argentino e sono disposti a cederlo solo in prestito secco, condizione che i giallorossi non possono e non vogliono accettare. Dovrà essere bravo Frederic Massara a trovare la chiave giusta, provando a sfruttare anche la volontà di Echeverri che però non vorrebbe perdere l’occasione City.