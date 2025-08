Roma, Gasp chiede un colpo in attacco: Dovbyk in bilico, il sogno è Hojlund

Come fatto a Bergamo, anche alla Roma Gasperini vuole avere più soluzioni possibili in attacco. La fase offensiva sarà determinante e per questo non vuole accontentarsi Gasp, che spinge per due colpi: “Abbiamo l’esigenza di inserire un paio di giocatori in più”. Ne arriverà almeno uno, un trequartista in grado di allungare le rotazioni alle spalle del centravanti in attesa di ritrovare il miglior Dybala. Gasperini evita di rispondere su Echeverri: “Non parlo mai dei giocatori seguiti, rispetto lo scouting della Roma che è di livello. A me piacciono tutti i calciatori bravi”, mentre manda un messaggio chiaro a Dovbyk: “È stato pagato una bella cifra. Ha dimostrato di essere un centravanti di lavoro e ha fatto i suoi gol. Stiamo lavorando per migliore alcune sue lacune, se sei fuori tempo è un problema”. L’ucraino non è un intoccabile, ma non sarà facile trovare una soluzione in caso di cessione. La Roma per il Settlement Agreement con la UEFA non può permettersi una minusvalenza e per questo cederebbe Dovbyk di fronte a un’offerta minima di 32 milioni di euro.