Morata-Como, telenovela all’ultima puntata: lo spagnolo a Marbella per le firme

Una lunga esperienza tra le big del calcio europeo e ora un’avventura in provincia. Alvaro Morata, al termine di una trattativa estenuante, è pronto a tornare ancora in Italia, sono ore decisive: il giocatore è atterrato a Marbella, dove si attendono lo scambio di documenti e le firme necessari al transfert definitivo al Como, che sogna in grande ed è pronto a regalarsi un attaccante da oltre 200 gol in carriera. Il capitano della Spagna dovrà rilanciarsi dopo una stagione complicata divisa tra Milano e Istanbul: soltanto 6 i gol segnati in rossonero, dove Alvarito era arrivato dopo un’estate da sogno e il titolo europeo conquistato con la sua nazionale. Il gol dell’ex al Bernabeu è l’istantanea più bella della breve parentesi al Milan, chiusa dopo solo sei mesi dopo il trionfo in Supercoppa in finale contro l’Inter. In Turchia, con la maglia del Galatasaray dove si è trasferito in prestito fino al gennaio 2026, è tornato protagonista contribuendo al doppio storico successo campionato e coppa nazionale, ma è troppo forte il richiamo dell’Italia, dove Morata si è sposato e ha messo su famiglia ma soprattutto è diventato grande a suon di gol con la maglia della Juventus. In bianconero vince due scudetti e sfiora il trionfo in Champions, poi torna in Spagna con le maglie di Real e Atletico e in mezzo c’è spazio anche per un’avventura a Londra con la maglia del Chelsea. Adesso all’orizzonte c’è ancora l’Italia, c’è il lago di Como, dove Morata a 32 anni vuole scrivere, anche in provincia, un finale da sogno.