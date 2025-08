Nuovo bomber per il Pisa di Gilardino: in giornata Mbala Nzola, dopo aver effettuato le visite mediche a Bologna e messo la firma sul contratto, diventerà ufficialmente un nuovo attaccante nerazzurro. L'attaccante arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto a favore dei Viola.