Fiorentina-Vanoli ai saluti? Il procuratore D'Amico non ci sta

26 Mag 2026 - 15:13
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La foto della classifica del girone di ritorno di Serie A e una frase breve, ma pungente: "No words", "Senza parole". Il messaggio è di Andrea D'Amico, procuratore del tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, a cui la dirigenza Viola sembra non intenzionata a rinnovare il contratto. Nonostante la salvezza raggiunta grazie ai 29 punti ottenuti nella seconda metà di stagione, 16 in più rispetto a quelli del girone di andata, il futuro di Vanoli infatti molto probabilmente lontano dall'Arno. Da qui il messaggio polemico di D'Amico, che ha messo in luce proprio la bontà del lavoro fatto dall'allenatore di Varese. Tra i nomi per sostituirlo ci sono Fabio Grosso a Patrice Vieira.

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