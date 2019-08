Colpo Roma: dallo United arriva Smalling

AFFARE A BASSO COSTO

Né Rugani, né Nkoulou. La Roma avrebbe scelto il suo nuovo difensore e avrebbe pescato in Premier League. Sembra ormai imminente, infatti, l'arrivo di Chris Smalling dal Manchester United. Il ds Petrachi si sarebbe accordato con i Red Devils per chiuderà l'operazione con la formula de prestito secco a 3 milioni di euro. Una bella notizia per Fonseca, alla ricerca di un giocatore di esperienza internazionale a basso costo. Lazio-Roma, un derby già caldissimo

Insomma, visto che la trattativa con la Juve per Rugani andava per le lunghe, con le due società che non sono riuscite a trovare l'accordo su prezzo e formula della cessione, la Roma ha deciso di cambiare strada e puntare sull'Inghilterra. Dove ha trovato un giocatore già pronto a prendere le redini di una difesa che alla prima di campionato ha mostrato tutti i suoi limiti, incassando tre reti dal Genoa. Smalling, 29 anni, ha un palmares di tutto rispetto: due Premier League, un'Europa League, 4 Community Shield, una Coppa d'Inghilterra e una Coppa di Lega. Con la nazionale inglese ha disputato 31 partite.

