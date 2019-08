Totti: "Juve sempre favorita, ma Inter e Napoli adesso sono competitive"

SERIE A

"La Juve è sempre la squadra da battere. E' forte come società e come gruppo, in tutto. Però quest'anno Inter e Napoli si sono rinforzate moltissimo e sono molto agguerrite". E' questo il giudizio di Francesco Totti, in un'intervista ai microfoni di Radio Radio, sulla lotta per lo scudetto. "I primi tre posti penso siano prenotati - ha aggiunto - Io in Nazionale? Mi fa piacere che Mancini, Gravina e Albertini mi abbiano aperto le porte. Tutti vorrebbero che andassi a lavorare lì, ma ora ho altri progetti e altre cose che preferisco valutare".



A proposito della Roma, Totti dovrebbe essere in tribuna domenica per il derby. "Potrei esserci, sarebbe la prima che non vedrei il derby dal vivo. Anche quando ero squalificato o infortunato ci sono sempre stato - ha aggiunto -. La Lazio è un avversario temibile, è quadrata. Però per me sulla carta la Roma è molto più forte. Un consiglio a Fonseca? Di rimanere se stesso, di non sentire quello che succede fuori. Penso che i tifosi siano dalla sua parte, credo sia una grande persona e un grande allenatore. Bisogna stargli vicino".