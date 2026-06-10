Gasp punta Ruggeri, intanto la Roma tratta con la Uefa: slitta la scadenza?

Un anno fa i Colchoneros lo hanno acquistato dalla Dea per 17 milioni di euro, ma oggi il suo valore è aumentato e a Madrid ne vogliono almeno 30 per lasciarlo partire. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Atletico non si opporrebbe a una sua cessione, visto che come terzino sinistro sta puntando forte su Marc Cucurella del Chelsea. Senza la titolarità assicurata, Ruggeri potrebbe scegliere anche di far rientro in Italia e di riabbracciare Gasp a un anno di distanza. I giallorossi sperano di riuscire ad abbassare le pretese degli spagnoli e di chiudere l'affare tra i 20 e i 22 milioni.