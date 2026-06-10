Gasp punta Ruggeri, intanto la Roma tratta con la Uefa: slitta la scadenza?

In vista della prossima stagione, Gian Piero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta. Matteo Ruggeri l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid e ha disputato una buona stagione come testimoniato dalle 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra.
Quanto chiede l'Atletico?
Un anno fa i Colchoneros lo hanno acquistato dalla Dea per 17 milioni di euro, ma oggi il suo valore è aumentato e a Madrid ne vogliono almeno 30 per lasciarlo partire. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Atletico non si opporrebbe a una sua cessione, visto che come terzino sinistro sta puntando forte su Marc Cucurella del Chelsea. Senza la titolarità assicurata, Ruggeri potrebbe scegliere anche di far rientro in Italia e di riabbracciare Gasp a un anno di distanza. I giallorossi sperano di riuscire ad abbassare le pretese degli spagnoli e di chiudere l'affare tra i 20 e i 22 milioni.
Slitta la scadenza con la Uefa?
Importanti novità arrivano anche dal fronte settlement agreement. Entro il 30 giugno la Roma deve mettere a bilancio una perdita aggregata da 60 milioni di euro, ma se non dovessero arrivare offerte importanti per sacrificare dei pezzi pregiati della rosa allora il club potrebbe decidere di trattare con la Uefa una proroga di tale scadenza. Per fare slittare l'accordo al 2027, ci sarebbero comunque dei paletti da rispettare, tra cui delle cessioni per avvicinarsi a quella fatidica quota. Meglio, però, chiudere subito la partita per poter tornare ad operare liberamente sul mercato e puntare ad acquisti di primo livello come, ad esempio, Mason Greenwood.