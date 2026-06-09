Dai rinnovi al sogno Greenwood: la nuova Roma di Gasp prende forma

Sono tre i giocatori in scadenza il 30 giugno per i quali la Roma sta cercando di accelerare i tempi. Gian Piero Gasperini ha più volte manifestato la volontà di lavorare con Paulo Dybala almeno per un altro anno e l'accordo sembra vicino alla chiusura. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno messo sul piatto un biennale (secco o 1+1) e l'opzione potrebbe essere legata alle condizioni fisiche dell'argentino. Si sono registrati dei passi in avanti anche per Lorenzo Pellegrini e Zeki Çelik: il trequartista dovrebbe firmare per altri due anni a 2 o 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Per il terzino, la Roma dovrà colmare una differenza di 600mila euro sull'ingaggio chiesto dal turco per il biennale. Un ostacolo non insormontabile.