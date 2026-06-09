Manovre giallorosse

Dai rinnovi al sogno Greenwood: la nuova Roma di Gasp prende forma

L'inglese spinge per il trasferimento nella Capitale: il Marsiglia chiede almeno 50 milioni 

09 Giu 2026 - 11:48
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A Trigoria si respira la classica aria da "lavori in corso". L'obiettivo di tutti è costruire una Roma all'altezza della stagione che l'aspetta, dove sarà impegnata anche in Champions League sette anni dopo l'ultima volta. Insomma, i giallorossi vogliono farsi trovare pronti ma i tasselli da incastrare sono tanti. In primis, ci sarà la scadenza della Uefa da rispettare: entro il 30 giugno il club dovrà piazzare delle plusvalenze per 77 milioni di euro. Intanto, bisognerà chiudere anche i rinnovi in bilico e pensare alle entrate. 

I dossier più urgenti

 Sono tre i giocatori in scadenza il 30 giugno per i quali la Roma sta cercando di accelerare i tempi. Gian Piero Gasperini ha più volte manifestato la volontà di lavorare con Paulo Dybala almeno per un altro anno e l'accordo sembra vicino alla chiusura. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno messo sul piatto un biennale (secco o 1+1) e l'opzione potrebbe essere legata alle condizioni fisiche dell'argentino. Si sono registrati dei passi in avanti anche per Lorenzo Pellegrini e Zeki Çelik: il trequartista dovrebbe firmare per altri due anni a 2 o 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Per il terzino, la Roma dovrà colmare una differenza di 600mila euro sull'ingaggio chiesto dal turco per il biennale. Un ostacolo non insormontabile. 

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I due pilastri

  Situazione leggermente diversa per Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Entrambi sono in scadenza nel 2027 e la Roma è pronta a mettere sul tavolo offerte simili, ovvero rinnovo fino al 2029 con opzione per l'anno successivo con gli ingaggi che toccheranno i 3,5 più bonus. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per chiudere. 

Il grande sogno

 Per quanto riguarda la questione entrate, l'obiettivo principale sembra essere Mason Greenwood. L'inglese è stato il grande obiettivo del Fenerbahçe, ma la sconfitta di Hakan Safi alle presidenziali ha definitivamente chiuso la pista turca. L'affare è complicato, ma la Roma vuole provarci. I giallorossi offriranno 40 milioni di euro al Marsiglia per aprire ufficialmente la trattativa, ma l'OM ne chiede almeno 10 in più. La volontà dell'attaccante conterà molto, ma su quest'aspetto a Trigoria possono ritenersi tranquilli, visto che secondo il Corriere dello Sport l'inglese avrebbe già trovato un accordo e spinge per il trasferimento nella Capitale. Lo testimonia anche l'indiscrezione lanciata ieri da La Provence: Greenwood avrebbe già riconsegnato le sue chiavi di casa in Francia. Insomma, il divorzio con il Marsiglia sembra ormai vicinissimo. 

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