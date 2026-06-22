Roma, summit decisivo per i rinnovi: Dybala vicino, tutto fatto per Celik

Per quanto riguarda gli altri giocatori in scadenza, filtra ottimismo anche per il rinnovo di Zeki Celik. Il terzino dovrebbe firmare un prolungamento a 2,8 milioni. Situazione diversa, invece, per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, anche lui in scadenza il 30 giugno, è arrivato questa mattina a Trigoria per discutere insieme a Gasperini e D'Amico del rinnovo. Anche per lui la priorità è rimanere alla Roma e per raggiungere quest'obiettivo è pronto a ridursi l'ingaggio da circa 6 milioni che percepisce attualmente.Una promessa d'amore per cui, al momento, ha messo in stand-by tutte le offerte pervenute. Per quanto riguarda Gianluca Mancini c'è ancora un po' più di tempo: il difensore va in scadenza a giugno 2027 e sta continuando a parlare con la Roma, come dichiarato domenica ai microfoni di Sky Sport: "Le trattative sono in corso, sto aspettando. Sto attendendo delle risposte e vedremo cosa succederà". Gasperini, intanto, lo ha già 'blindato', assicurando che resterà in giallorosso, bollando come non vere le voci di un interesse dell'Inter. Presunte avance che lo stesso Mancini ha liquidato con un sorriso.