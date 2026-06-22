Manovre giallorosse

Roma, summit decisivo per i rinnovi: Dybala vicino, tutto fatto per Celik

D'Amico sta limando gli ultimi dettagli per l'argentino: fumata bianca attesa nei prossimi giorni

22 Giu 2026 - 11:11
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Nei prossimi otto giorni, la Roma si gioca buona parte del suo futuro. Da un lato c'è la scadenza del settlement agreement con la Uefa, dall'altro Tony D'Amico dovrà chiudere i rinnovi più urgenti, tra cui quello di Paulo Dybala

Boca Juniors in agguato

 Proprio oggi a Trigoria è in programma un vertice per discutere dei prolungamenti e delle prossime mosse di mercato. Il dossier dell'argentino è inevitabilmente quello che scotta di più, visto che il contratto scade nel giro di una settimana e Dybala fa gola a moltissime squadre. Tra questi c'è il Boca Juniors: il club di Buenos Aires non ha mai mollato la presa ed è pronto a inserirsi in caso di qualche intoppo nella trattativa tra la Joya e la Roma. La corte degli argentini è andata avanti anche in questi giorni, con telefonate e sondaggi da parte del presidente Juan Roman Riquelme. L'attaccante, però, ha le idee chiare: Paulo vuole continuare a giocare nella Capitale e i giallorossi stanno per accontentare le sue richieste.

La richiesta di Dybala e l'offerta della Roma

 Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo dovrebbe essere chiuso nei prossimi giorni. La richiesta di Dybala è una base fissa a 3 milioni di euro, mentre la Roma si è spinta finora a 2,3. A questa, vanno aggiunti i bonus legati alle presenze che per ora oscillano tra i 50 e i 60mila euro a partita. Le parti sono vicinissime e la fumata bianca dovrebbe arrivare a stretto giro: Dybala è pronto a legarsi alla Roma ancora per uno o due anni. 

Gli altri

 Per quanto riguarda gli altri giocatori in scadenza, filtra ottimismo anche per il rinnovo di Zeki Celik. Il terzino dovrebbe firmare un prolungamento a 2,8 milioni. Situazione diversa, invece, per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, anche lui in scadenza il 30 giugno, è arrivato questa mattina a Trigoria per discutere insieme a Gasperini e D'Amico del rinnovo. Anche per lui la priorità è rimanere alla Roma e per raggiungere quest'obiettivo è pronto a ridursi l'ingaggio da circa 6 milioni che percepisce attualmente.Una promessa d'amore per cui, al momento, ha messo in stand-by tutte le offerte pervenute. Per quanto riguarda Gianluca Mancini c'è ancora un po' più di tempo: il difensore va in scadenza a giugno 2027 e sta continuando a parlare con la Roma, come dichiarato domenica ai microfoni di Sky Sport: "Le trattative sono in corso, sto aspettando. Sto attendendo delle risposte e vedremo cosa succederà". Gasperini, intanto, lo ha già 'blindato', assicurando che resterà in giallorosso, bollando come non vere le voci di un interesse dell'Inter. Presunte avance che lo stesso Mancini ha liquidato con un sorriso. 

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© Getty Images | ATALANTA: Hien (Svezia), Kolasinac (Bosnia), Kossounou (Costa d'Avorio), Pašalić (Croazia), De Roon (Olanda), De Ketelaere (Belgio), Sulemana (Ghana), Ederson (Brasile)
© Getty Images | ATALANTA: Hien (Svezia), Kolasinac (Bosnia), Kossounou (Costa d'Avorio), Pašalić (Croazia), De Roon (Olanda), De Ketelaere (Belgio), Sulemana (Ghana), Ederson (Brasile)
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