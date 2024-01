C'è l'ok dei Friedkin, Mourinho più vicino al rinnovo con la Roma

NIENTE BRASILE

La proprietà giallorossa sembra essersi convinta definitivamente: verso un prolungamento annuale con opzione

La permanenza di Josè Mourinho alla Roma è più vicina. Lo Special One, che ha dato piena disponibilità a proseguire in giallorosso pure davanti a un progetto low cost e con giovani promettenti, sembra aver convinto pure i Friedkin, fino a poche settimane fa freddi sul prolungamento del portoghese. La decisione della proprietà americana dovrebbe essere 'ufficializzata' a giorni, comunque non oltre la fine del mese di gennaio. Ad aiutare Mou forse anche l'addio del ds Tiago Pinto, che saluterà al termine del mercato invernale.

L'amore della piazza per Mourinho, e la capacità dell'ex Inter e Real Madrid di condurre la Roma a due finali consecutive in Europa, potrebbe aver influenzato i Friedkin come conferma Calciomercato.com: sul tavolo dell'allenatore 60enne dovrebbe finirci un contratto annuale con opzione per una seconda stagione in base all'arrivo nei primi quattro posti in campionato. Nelle scorse settimane Josè non ha fatto mistero di aver ricevuto una proposta dal Brasile, da aggiungere ai tanti interessamenti dai potenti club dell'Arabia Saudita. Ovviamente lo Special One dovrà fare i conti con un nuovo direttore sportivo (a breve verrà annunciato), e con i soliti paletti imposti dal Fair Play Finanziario sul mercato.

