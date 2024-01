Coppa Italia 2023-24: il tabellone

Il tabellone della fase finale della Coppa Italia 2023-24. I quarti di finale sono Bologna vs Fiorentina (9 gennaio ore 21 su Canale 5), Lazio vs Roma (10 gennaio ore 18 su Italia 1), Milan vs Atalanta (10 gennaio ore 21 su Canale 5), Frosinone vs Juventus (11 gennaio ore 21 su Italia 1). Le semifinali di andata si giocheranno il 3 aprile, quelle di ritorno il 4 aprile. La finale si giocherà all'Olimpico il 15 maggio 2024.