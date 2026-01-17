La Roma annuncia la rescissione consensuale con Edoardo Bove. Ora avventura in Inghilterra

Bove all'Olimpico con la fidanzata per l'ultimo saluto ai tifosi da giallorosso
Edoardo Bove rescinde con la Roma ed è pronta ad andare al Watfrod, squadra della famiglia Pozzo
La Roma annuncia la rescissione consensuale con Edoardo Bove: "Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo!" si legge nel comunicato.
Il centrocampista classe 2002 è a un passo dalla firma con il Watford, di proprietà di Gino Pozzo (figlio di Giampaolo, patron dell'Udinese), contratto di sei mesi con successiva opzioen di rinnovo fino al 2031. La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l'arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l'attività agonistica in Serie A. Fisicamente ristabilito e monitorato costantemente, il ragazzo ha scelto quindi la via dell'estero – sul modello Eriksen – per realizzare il sogno di tornare a giocare. L'Inghilterra e la Championship (il Watford attualmente è sesto nella Serie B inglese) lo aspettano.
Il saluto: "Ci vediamo presto, in campo" - Edoardo Bove ha voluto salutare la Roma con un breve messaggio social. "Un legame che va oltre un semplice contratto. Ci vediamo, presto, in campo! Grazie di tutto", ha scritto.
Cresciuto nel settore giovanile di Trigoria, Edoardo esordisce in Prima Squadra il 9 maggio 2021 nella partita di Serie A contro il Crotone. La sua ascesa è costante, tanto da guadagnarsi nella stagione successiva spazio e fiducia agli ordini di José Mourinho. Il 19 febbraio 2022 arriva il primo gol con la maglia giallorossa in Roma-Hellas Verona 2-2. L'11 maggio 2023 decide la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen con una sua rete, contribuendo in modo determinante al passaggio del turno. Con la maglia della Roma totalizza complessivamente 92 presenze e 4 gol. Nell'estate del 2024 passa alla Fiorentina dove si afferma rapidamente diventando uno dei migliori calciatori della squadra viola.
Solo un anno fa, era dicembre 2024, lo stadio Franchi aveva smesso di respirare quando Edoardo Bove si era accasciato al suolo durante Fiorentina-Inter. Divestamente dal destino tragico di Astori, quella volta la vita ha vinto ma il centrocampista ha dovuto lasciare l'Italia per tornare a giocare.
