La Roma annuncia la rescissione consensuale con Edoardo Bove. Ora avventura in Inghilterra

Il centrocampista classe 2002 è a un passo dalla firma con il Watford, di proprietà di Gino Pozzo (figlio di Giampaolo, patron dell'Udinese), contratto di sei mesi con successiva opzioen di rinnovo fino al 2031. La decisione è figlia delle rigide norme sanitarie italiane: dopo l'arresto cardiaco del 1° dicembre 2024 (durante Fiorentina-Inter) e il conseguente impianto di un defibrillatore sottocutaneo, a Bove è impedita l'attività agonistica in Serie A. Fisicamente ristabilito e monitorato costantemente, il ragazzo ha scelto quindi la via dell'estero – sul modello Eriksen – per realizzare il sogno di tornare a giocare. L'Inghilterra e la Championship (il Watford attualmente è sesto nella Serie B inglese) lo aspettano.