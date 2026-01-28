Roma, Tsimikas: "Le voci di mercato? Non ascolto". Poi piange per i tifosi del Paok morti

28 Gen 2026 - 19:26
"Futuro? In questo momento sono molto concentrato sulla mia squadra. Voglio far parte del gruppo e migliorare come calciatore. Abbiamo sentito tante cose e tante informazioni, ma è meglio chiudere le orecchie e cercare di dare sempre il massimo quando si ha l'occasione". Lo ha detto il difensore della Roma Kostas Tsimikas alla vigilia della gara di Europa League contro il Panathinaikos. "Sono qui e voglio dare sempre il meglio di me stesso", ha aggiunto. Sul giocare in Grecia ha invece aggiunto: "Sono molto contento di tornare. È da tanti anni che non gioco contro una squadra greca e sono davvero felice di essere qui, nel mio Paese. Contatterò anche alcuni giocatori della nazionale. Dopo tanti anni ho di nuovo questa occasione di tornare qui e ne sono molto contento". Tsimikas è poi scoppiato in lacrime per la morte dei tifosi del Paok nel terribile incidente stradale.

