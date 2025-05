Real Madrid: ufficiale Huijsen dal Bournemouth

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Dean Huijsen dal Bournemouth. "Il Real Madrid CF e l'AFC Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Dean Huijsen, che rimarrà legato al nostro club per le prossime cinque stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2030", si legge nel comunicato dei Blancos, che si sono assicurati il difensore classe 2005. Anche la Juventus incasserà da questa operazione: i bianconeri infatti detengono una percentuale sulla vendita del calciatore per cui incasseranno una cifra vicina ai 6 milioni.