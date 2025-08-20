Logo SportMediaset
Mercato

Fiorentina, Pioli: "Piccoli? Non ne parlo"

20 Ago 2025 - 18:58

Roberto Piccoli è a un passo dalla Fiorentina, ma Stefano Pioli preferisce non addentrarsi nel mercato. "Non parliamo di mercato, le tempistiche del mercato sono in disaccordo con quelle degli allenatori", ha detto il tecnico viola a Sky.

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Mercato ora per ora
20:40
Como, idea Filip Stankovic per la porta
20:13
Bologna, ufficiale l'acquisto di Zortea dal Cagliari
20:10
Milan e Origi vicini alla risoluzione del contratto
19:36
Cremonese, Payero a un passo. Poi assalto a Colpani
19:01
Bari, tutto fatto per il ritorno di Castrovilli