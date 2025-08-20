Fiorentina, Pioli: "Piccoli? Non ne parlo"

Roberto Piccoli è a un passo dalla Fiorentina, ma Stefano Pioli preferisce non addentrarsi nel mercato. "Non parliamo di mercato, le tempistiche del mercato sono in disaccordo con quelle degli allenatori", ha detto il tecnico viola a Sky.
