Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia 3-0: esordio da incubo per gli Azzurri, crollo totale a Oslo

Gli Azzurri sono in totale balia della Norvegia e non riescono a cambiare passo neppure nella ripresa, tanto che ad andare a centimetri dal poker al 65’ sono di nuovo i nordici: Berge sfodera un poderoso destro a giro dal limite dell’area, ma il palo nega la gioia personale al colosso del Fulham. I Leoni norvegesi corrono a una velocità e con un’intensità che l’Italia non riesce minimamente a pareggiare, soprattutto a centrocampo, e dimostrano di saper anche palleggiare con qualità. Proprio quest’ultima è l’arma che i ragazzi di Solbakken decidono di utilizzare con efficacia negli ultimi venti minuti di gara per congelare il risultato, con l’Italia che chiude quindi una partita da horror con un solo tiro in porta (Lucca di testa al 92’). La Norvegia sale a quota 9 punti nel Girone I, con 12 gol fatti e solo 2 subiti in tre partite. Gli Azzurri restano invece fermi a zero e si ritrovano già costretti a compiere un’impresa nelle prossime sette gare. L’aver incassato una sconfitta così clamorosa all’esordio, contro la rivale diretta per la conquista del primo posto, rende infatti già un’ipotesi concreta lo spettro dei playoff per la squadra di Spalletti.