Italia, Donnarumma: "I tifosi non meritano questo, dobbiamo fare mea culpa"

COPPOLA: "IMMAGINAVO UN ESORDIO DIVERSO"

"Immaginavo un esordio diverso, mi dispiace perché il 3-0 è veramente un risultato pessimo per noi, ma il campo ha mostrato questo. Abbiamo interpretato male la partita e preso gol su errori banali. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida". Questo invece il primo commento di Diego Coppola alla sua prima presenza con la maglia azzurra. "Non ce la immaginavamo così, ma così è andata. Adesso dobbiamo analizzarla, dispiace per la squadra e per tutti gli italiani perché perdere 3-0 in Norvegia non può succedere", ha aggiunto il difensore dell'Hellas. "Abbiamo sbagliato passaggi anche semplici, sui quali hanno fatto ripartenze. Dovevamo interpretarla in modo diverso - ha continuato -. Guardando i giocatori, non si può dire che la Norvegia sia più forte. Sul campo però poi bisogna dimostrare, al di là dei nomi". "Abbiamo fatto scelte sbagliate sui gol presi. Io mi prendo le mie parti, potevo fare meglio - ha concluso -. Sapevamo che sarebbe stata così, ma abbiamo sbagliato"