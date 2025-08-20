Fiorentina, stretta per Piccoli in prestito con obbligo

La Fiorentina vuole chiudere l'operazione Roberto Piccoli in tempi stretti. Il club viola ha deciso infatti di accelerare la trattativa col Cagliari e con l'entourage del giocatore per concludere l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, più ulteriori 4 milioni di bonus tra il valore del prestito e quello del riscatto. Dopo aver segnato 10 gol e servito un assist in 37 presenze con la maglia del Cagliari nella scorsa stagione, a Firenze l'attaccante classe 2001 andrebbe a completare il reparto insieme a Moise Kean, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson.