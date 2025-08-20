Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Fiorentina, stretta per Piccoli in prestito con obbligo

20 Ago 2025 - 18:33
© IPA

© IPA

La Fiorentina vuole chiudere l'operazione Roberto Piccoli in tempi stretti. Il club viola ha deciso infatti di accelerare la trattativa col Cagliari e con l'entourage del giocatore per concludere l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, più ulteriori 4 milioni di bonus tra il valore del prestito e quello del riscatto. Dopo aver segnato 10 gol e servito un assist in 37 presenze con la maglia del Cagliari nella scorsa stagione, a Firenze l'attaccante classe 2001 andrebbe a completare il reparto insieme a Moise Kean, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson.

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

20:40
Como, idea Filip Stankovic per la porta
20:13
Bologna, ufficiale l'acquisto di Zortea dal Cagliari
20:10
Milan e Origi vicini alla risoluzione del contratto
19:36
Cremonese, Payero a un passo. Poi assalto a Colpani
19:01
Bari, tutto fatto per il ritorno di Castrovilli