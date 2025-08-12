Psg: anche lo spagnolo Arnau pronto a lasciare, il Como ci pensa

L'arrivo di Lucas Chevalier al Paris Saint Germain ha rotto gli equilibri tra i portieri nel club francese: scontento non è soltanto Gigi Donnarumma, che lascerà i parigini, ma anche il terzo portiere Arnau Tenas che potrebbe dire presto addio al Psg. Spagnolo, 24 anni ed oro con la Spagna a Parigi 2024, aveva lasciato il Barcellona per cercare fortuna con la società parigina. Ma l'arrivo del 23enne Chevalier per 40 milioni dal Lille sembra precludergli qualsiasi spazio. Voci di mercato lo vedono in arrivo in Italia al Como. (