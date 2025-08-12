Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Psg: anche lo spagnolo Arnau pronto a lasciare, il Como ci pensa

12 Ago 2025 - 17:40
© IPA

© IPA

L'arrivo di Lucas Chevalier al Paris Saint Germain ha rotto gli equilibri tra i portieri nel club francese: scontento non è soltanto Gigi Donnarumma, che lascerà i parigini, ma anche il terzo portiere Arnau Tenas che potrebbe dire presto addio al Psg. Spagnolo, 24 anni ed oro con la Spagna a Parigi 2024, aveva lasciato il Barcellona per cercare fortuna con la società parigina. Ma l'arrivo del 23enne Chevalier per 40 milioni dal Lille sembra precludergli qualsiasi spazio. Voci di mercato lo vedono in arrivo in Italia al Como. (

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Sancho conteso tra Juve, Inter e Roma: il punto sull'esterno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:07
Milan, Morata in prestito al Como
18:15
Non solo Leoni, il Liverpool vuole anche Guehi
17:40
Grealish lascia il Manchester City: ufficiale il passaggio all'Everton
17:40
Psg: anche lo spagnolo Arnau pronto a lasciare, il Como ci pensa
16:56
Sassuolo, idea Calabria dal mercato svincolati