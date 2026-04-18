Prima avversario e poi acquisto? Lucumì osservato speciale in Juve-Bologna

La Juventus ha messo Jhon Lucumì nel mirino per il prossimo mercato estivo e sfrutterà lo scontro diretto contro il Bologna di domani all'Allianz Stadium per osservare da vicino il centrale colombiano. Con un contratto in scadenza nel 2027 e la volontà di lasciare l'Emilia a fine stagione, il difensore preferirebbe la permanenza in Italia rispetto alle lusinghe della Premier League. Il tramonto della pista Senesi, sempre più vicino a un altro club inglese, ha accelerato i contatti per il rossoblù, che sarebbe una certezza nell'immediato grazie alla conoscenza della Serie A e a una maturata esperienza internazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.