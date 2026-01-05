Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
INGHILTERRA

Premier: il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Dopo 14 mesi si chiude l'esperienza del tecnico portoghese sulla panchina dei Red Devis

05 Gen 2026 - 11:32
© Getty Images

© Getty Images

Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. La decisione, maturata all'indomani del pareggio contro il Leeds, con i Red Devils sesti in classifica a meno 17 dall'Arsenal capolista, chiude così una esperienza deludente durata 14 mesi. Il club, dopo le dichiarazioni polemiche dello stesso tecnico subito dopo l'ultimo match ("Sono qui per fare il manager, non semplicemente l’allenatore") ha ufficializzato la decisione di separarsi dall'allenatore portoghese con questo comunicato: "Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di capo allenatore del Manchester United. Ruben era stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao lo scorso maggio. Con il Manchester United attualmente al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha preso, seppur a malincuore, la decisione che sia giunto il momento di cambiare. Ciò offrirà alla squadra la migliore opportunità per ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato. Il club desidera ringraziare Ruben per il contributo fornito e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher assumerà la guida della squadra per la partita di mercoledì contro il Burnley."

LE STATISTICHE DI AMORIM SULLA PANCHINA DEL MANCHESTER UNITED

Durante la sua permanenza all'Old Trafford, durata circa 14 mesi dopo essere subentrato a Erik ten Hag nel novembre 2024, Ruben Amorim ha collezionato statistiche che riflettono un andamento altalenante tra competizioni europee e campionato:

Bilancio complessivo - In 62 partite totali sulla panchina dei Red Devils, ha ottenuto 24 vittorie, 17 pareggi e 21 sconfitte, con una percentuale di vittorie di circa il 38.7%.

Premier League - Il rendimento in campionato è stato il punto debole, con sole 15 vittorie su 46 match e una media punti di circa 1.20 a partita. La stagione scorsa ha chiuso al 15esimo posto.

Europa League - Nota positiva è stato il percorso europeo della stagione 2024/25, culminato nella finale di Bilbao, con un record di 8 vittorie su 11 gare nella competizione.

Gol - Sotto la sua gestione la squadra ha segnato 102 reti subendone 94, evidenziando una differenza reti totale di +8, che diventa però negativa (-6) se si considera la sola Premier League.

manchester united
esonero
inghilterra

Ultimi video

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Kristjan Asllani (Inter), in prestito al Torino: 11 presenze, 0 gol e assist. Diritto di riscatto 12 milioni
13:26
Asllani tra Inter e Torino: c'è una sola certezza
12:00
"Sogno il Real": tifosi Bayern furiosi con 17enne Karl sui social
Ruben Amorim (Manchester United)
11:04
Manchester United, esonerato Amorim
11:00
Udinese, ecco Arizala: visite mediche a Villa Stuart. Colpo da 3 milioni
10:10
Porto, ufficiale Thiago Silva: "Ben tornato a casa"