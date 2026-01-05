Premier: il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. La decisione, maturata all'indomani del pareggio contro il Leeds, con i Red Devils sesti in classifica a meno 17 dall'Arsenal capolista, chiude così una esperienza deludente durata 14 mesi. Il club, dopo le dichiarazioni polemiche dello stesso tecnico subito dopo l'ultimo match ("Sono qui per fare il manager, non semplicemente l’allenatore") ha ufficializzato la decisione di separarsi dall'allenatore portoghese con questo comunicato: "Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di capo allenatore del Manchester United. Ruben era stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao lo scorso maggio. Con il Manchester United attualmente al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha preso, seppur a malincuore, la decisione che sia giunto il momento di cambiare. Ciò offrirà alla squadra la migliore opportunità per ottenere il miglior piazzamento possibile in campionato. Il club desidera ringraziare Ruben per il contributo fornito e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher assumerà la guida della squadra per la partita di mercoledì contro il Burnley."