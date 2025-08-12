Logo SportMediaset
Mercato

Non solo Leoni, il Liverpool vuole anche Guehi

12 Ago 2025 - 18:15
Il Liverpool punta a rifarsi il look in difesa. Secondo quanto riportano diverse fonti, i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina agli 80 milioni di euro per un doppio colpo: Giovanni Leoni dal Parma e Marc Guehi del Crystal Palace. Un restyling necessario della retroguardia visto che, al momento, mr Arne Slot ha soltanto due centrali di ruolo a disposizione: oltre a Joe Gomez, ai box per un problema fisico, rimangono solo Virgil Van Dijk e Ibrahima Konate che, con un solo anno di contratto rimasto, potrebbe presto lasciare Anfield. Gli inglesi potrebbero dunque presto chiudere ben due difensori centrali: per Guehi, che è in scadenza di contratto, potrebbe bastare una cifra tra i 35/40 milioni di euro per convincere il Palace a lasciarlo partire, stessa cifra che servirebbe per portare via Giovanni Leoni dal Tardini. 

