Spalletti vuole Kepa: trattativa già in fase avanzata con il Chelsea

Spalletti vuole un portiere particolarmente abile con i piedi per poter sfruttare al meglio la costruzione bassa. Il Napoli lo ha individuato in Kepa, portiere di riserva del Chelsea. La trattativa con il club londinese è a buon punto: gli inglesi sono disposti al prestito con l'impegno di pagare più della metà dell'ingaggio (che è di poco più di 9 milioni all'anno). Resta da trovare un punto comune sui bonus ma l'accordo sembra vicino a una conclusione positiva, anche per la volontà di Kepa di trasferirsi alla corte di De Laurentiis.