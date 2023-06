Monza, è ufficiale: Palladino ha rinnovato

© twitter

Raffaele Palladino ha rinnovato il proprio contratto con il Monza. Il tecnico napoletano, artefice della salvezza dei biancorossi con 6 turni d'anticipo, ha infatti prolungato il contratto al 30 giugno 2024. A comunicarlo è stato lo stesso club brianzolo, proprio alla vigilia della partita con l'Atalanta: "AC Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Alla prima stagione in Serie A Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo. In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione!".