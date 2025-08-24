Billing, il Napoli è alle spalle: può tornare in Danimarca
24 Ago 2025 - 23:09
24 Ago 2025 - 23:09
Philip Billing può ripartire dal Midtjylland dopo il periodo in Italia con la maglia del Napoli. Il centrocampista danese è vicino al passaggio al Midtjylland: la trattativa è avanzata. Il Bournemouth può incassare 5 milioni di sterline.
