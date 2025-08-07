Logo SportMediaset
il saluto

Simeone firma con il Toro e saluta Napoli: "Davvero lì piangi due volte, rimarrete sempre con me"

L'attaccante argentino in granata in prestito con obbligo di riscatto

07 Ago 2025 - 19:03
© Getty Images

© Getty Images

"In bocca al lupo, Cholito!". Il Napoli saluta Giovanni Simeone e il Torino lo accoglie: "Benvenuto Cholito". Ufficiale il trasferimento in granata dell'attaccante argentino, che in mattinata ha effettuato le visite mediche per il club di Urbano Cairo. Dopo due scudetti con la maglia azzurra in tre anni, Simeone passa al Toro in prestito a un milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più bonus. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva", si legge nel comunicato della società granata.

Il Napoli parla spagnolo: ecco Gutierrez, poi Juanlu Sanchez. Se parte Raspadori, obiettivo Kevin

Intanto il Cholito ha salutato Napoli e i suoi tifosi son un a lettera sui social: "Cara Napoli.. non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile - ha scritto l'argentino - Sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto e il vostro calore. Ho solo cercato di restituire tutto quello che voi avete fatto per me. Adesso capisco perché quando mi dicevano “a Napoli piangi due volte“ ehhh si.. avevate ragione. Però io non me ne sono andato, perché io ho lasciato amici, ricordi e storia, storia che nessuno mai si scurderà. E Napoli rimarrà per sempre con me, ovunque andrò. Voglio ringraziarvi per tutto. Compagni, staff dottori, fisio, magazzinieri,chef e tutti quelli che lavorano a Napoli dietro le quinte, voi portate la responsabilità di far felici tanti napoletani. E voi tifosi che senza di voi Napoli non è Napoli. Voi fate grande questo club ! Voi napoletani fate che la gente si innamori di Napoli. Siete speciali. Grazie Grazie Grazie".

napoli
torino
giovanni simeone

