Cremonese, ecco Maleh: "Felice di essere tornato con mister Nicola"

12 Feb 2026 - 18:17

Youssef Maleh si è presentato con entusiasmo e grande voglia di mettersi subito a disposizione della Cremonese. Il centrocampista, arrivato per rinforzare la mediana grigiorossa, ha raccontato le prime sensazioni dopo l'impatto con l'ambiente: "Sono davvero felice di essere qui, mi trovo molto bene. Ci sono mister Nicola e lo staff con cui ho già lavorato, oltre a tanti ragazzi con cui ho condiviso lo spogliatoio".

Lo sguardo è già rivolto alla sfida di domenica contro il Genoa, uno scontro diretto pesante nella corsa salvezza: "Conosciamo il valore di questa partita e di conseguenza stiamo lavorando sodo per arrivare pronti a questo scontro diretto. Mi piacerebbe segnare in una gara così delicata, però l'importante è raggiungere l'obiettivo a prescindere dal segnare o meno. Penso che la Cremo abbia fatto un grandissimo girone di andata, i momenti complicati possono far parte di un percorso". 

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:30
Sterling riparte dall'Olanda: ufficiale la firma con il Feyenoord
18:17
Cremonese, ecco Maleh: "Felice di essere tornato con mister Nicola"
17:05
Al Hilal, ufficiale il rinnovo di Koulibaly
16:23
Como, il ds Ludi: "Nico Paz? Il suo futuro non dipende da noi"
15:20
Palermo, Rui Modesto si presenta: "Essere qui è una grande sfida, non un passo indietro"