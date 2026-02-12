Cremonese, ecco Maleh: "Felice di essere tornato con mister Nicola"

Youssef Maleh si è presentato con entusiasmo e grande voglia di mettersi subito a disposizione della Cremonese. Il centrocampista, arrivato per rinforzare la mediana grigiorossa, ha raccontato le prime sensazioni dopo l'impatto con l'ambiente: "Sono davvero felice di essere qui, mi trovo molto bene. Ci sono mister Nicola e lo staff con cui ho già lavorato, oltre a tanti ragazzi con cui ho condiviso lo spogliatoio".