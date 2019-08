Real, James Rodriguez: "Una sensazione unica tornare al Bernabeu" 

James Rodriguez è destinato a restare un sogno estivo per i tifosi del Napoli. Zinedine Zidane ieri ha schierato titolare il colombiano nella gara interna del Real contro il Valladolid: non succedeva da due anni e il 28enne su Instagram non ha nascosto l'emozione. "Dopo tanto tempo sono tornato al Bernabeu. E' stata una sensazione unica. Grazie ai tifosi per l'affetto. Continueremo a lavorare per migliorare", il post del fantasista.