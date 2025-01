PSG, ufficiale Kvaratskhelia: indosserà la maglia numero 7

AL-KHELAIFI: "KVARA DETERMINATO A FAR PARTE DEL NOSTRO CLUB"

Dopo l'annuncio ufficiale, il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha dato il benvenuto a Kvara. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Khvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain - ha dichirato -. Khvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale, un talento fantastico, ma anche un giocatore coraggioso che lotta per la squadra più di ogni altra cosa". "Khvicha era così determinato a far parte del nostro grande club - ha aggiunto -. So che raggiungerà tutti i suoi obiettivi con noi. Siamo lieti di rafforzare la nostra squadra e continuare a rendere la squadra la stella del Paris Saint-Germain".