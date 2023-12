Napoli, l'agente di Osimhen: "Lavorato sempre e solo al rinnovo. Estate prossima? Vedremo..."

Dopo l'ufficialità del rinnovo di contratto col Napoli fino al 2026 l'agente di Victor Osimhen è tornato a parlare del bomber nigeriano, ripercorrendo le tappe che hanno portato all'accordo, ma non sbottonandosi troppo sul suo futuro: "Victor sta bene a Napoli e vuole portarlo più in alto possibile - le parole di Roberto Calenda al Corriere dello Sport -. Lo ha sempre detto e dimostrato in campo. Abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo per la storia del calcio italiano: godiamocelo. Questo dimostra che certe narrazioni erano sbagliate. Sentivo dire che avrei preferito non rinnovare per portarlo via subito. Il solito giochino della colpa del procuratore: non era vero. Io rappresento Victor e punto al meglio per lui, con lui: eravamo entrambi proiettati al rinnovo sin dall’estate".