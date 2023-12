Napoli: ufficiale il rinnovo di Osimhen fino al 2026, clausola da 130 milioni

L'ANNUNCIO

Il presidente De Laurentiis e l'agente del nigeriano hanno formalizzato gli accordi verbali presi nei giorni scorsi

© twitter napoli "Il rinnovo di Osimhen? Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l'albero di Natale", ha detto il presidente del Napoli De Laurentiis. Detto fatto. L'attaccante nigeriano ha prolungato con il club azzurro fino al 2026 (l'attuale accordo era in scadenza a giugno 2025): a dare l'ufficialità è stato lo stesso numero uno del Napoli postando un tweet con la foto della firma. Nel nuovo accordo tra Oshimen e il club - come riferisce Sky - è inserita una clausola tra i 120 e 130 milioni netti a favore degli azzurri. Il presidente De Laurentiis e l'agente del giocatore Roberto Calenda hanno formalizzato gli accordi verbali raggiunti negli ultimi giorni.

La fumata bianca, dunque, è arrivata dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il presidentee il nuovo faccia a faccia di oggi per sistemare gli ultimi dettagli. E dopo una trattativa che va avanti da mesi, tra frenate e dichiarazioni d'amore, anche di fronte a offerte monstre arrivate la scorsa estate: "Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare, ma è stato pazzesco: più dicevo di no, più aumentavano l'offerta economica - aveva dettoin un'intervista al podcast The Obi One Podcast, condotto dall'ex Chelsea Obi Mikel - Ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme di rifiutare. Non volevo che la gente pensasse che volessi andarmene. È stata una decisione positiva per la mia carriera. Per quanto a calcio si giochi anche per soldi, c'è anche tanto altro".