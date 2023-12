Napoli, Osimhen il più forte e il più pagato dell'era De Laurentiis

NAPOLI

Il presidente si è garantito un anno in più ma soprattutto una clausola milionaria

© napoli Victor Osimhen e Napoli avanti insieme. Il Pallone d'Oro africano prolunga il suo contratto con i campioni d'Italia di una stagione rispetto al contratto in essere, quindi sino al 2026. Rinnovo, ma soprattutto ingaggio da top player per l'attaccante nigeriano. Osimhen migliora di gran lunga il suo vecchio salario da 4,5 milioni, passando a percepire una cifra complessiva, più che raddoppiata, da oltre 11 milioni netti a stagione.

Victor Osimhen diventa così il calciatore del Napoli più pagato dell'era De Laurentiis. Molto più di Gonzalo Higuain che nella stagione 2013/14 portava a casa 5 milioni nei più bonus, molto più di Edinson Cavani che nel campionato 2012/13 percepiva un ingaggio da 4,5 milioni.

Un vero e proprio sforzo economico quello del presidente De Laurentiis per accontentare e trattenere uno dei centravanti più forti al mondo. Non solo c'è anche la questione clausola rescissoria, quella che ha diviso le parti, agente del calciatore e club, a cominciare dai tempi del ritiro estivo in Trentino, poi a Castel di Sangro proseguendo a campionato in corso tra Roma e Napoli per una trattativa estenuante.

Finalmente accordo trovato dopo oltre una decina di faccia a faccia tra il presidente De Laurentiis e Calenda, dopo che le operazioni rinnovo avevano vissuto tra alti e bassi. Incontro decisivo quello di venerdì. Clausola di rescissione valida per l'estero compresa tra i 130 e i 150 milioni. Chi tra club inglesi, spagnoli, o aggiungiamo arabi, vorrà dunque portare via al Napoli Osimhen dovrà adeguarsi e pagare la clausola.

L'AGENTE DI OSIMHEN: "IL RINNOVO UNA LUNGA MARATONA, VOLUTO DA ENTRAMBI"

"È stata una lunga maratona". È questo il primo commento di Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, a poche ore di distanza dal rinnovo del nigeriano con i partenopei fino al 2026. "Adesso godiamoci il rinnovo, entrambe le parti lo hanno voluto - l'uscita ai microfoni di Sky Sport -. Il ragazzo ha mostrato attaccamento, il Napoli ha fatto di tutto affinché si verificasse. Speriamo di vincere nuovamente".