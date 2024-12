Osimhen-Napoli, il presidente del Lille: "Abbiamo incassato solo 7 milioni"

LA VICENDA

Nel giugno 2022, su mandato dei magistrati napoletani, gli investigatori della Guardia di Finanza avevano sequestrato le carte relative all'acquisto di Osimhen dal Lille per circa 71 milioni di euro, 50 in contanti e gli altri attraverso i cartellini di alcuni calciatori: l'allora terzo portiere Karnezis (valutato 4,8 milioni) e tre giocatori che all'epoca erano nella Primavera del Napoli: Ciro Palmieri (7 milioni), Claudio Manzi (4) e Luigi Liguori (4). Di questi soltanto il portiere greco ha militato effettivamente nella squadra francese. I tre ragazzi del vivaio tornarono subito in Italia in prestito e hanno poi proseguito altrove le loro carriere. Due i reati contestati dagli inquirenti: frode fiscale e falso in bilancio. Per il primo capo d’accusa (frode fiscale) la procura di Napoli aveva archiviato in quanto la presunta plusvalenza non avrebbe portato alcun vantaggio fiscale. Sull’altro capo d’accusa la procura di Napoli aveva trasmesso gli atti ai magistrati della Capitale per incompetenza territoriale.