Napoli, Osimhen va al Galatasaray: stasera in Turchia, domani le visite

Il nigeriano volerà questa sera alla volta della Turchia, dove domani svolgerà le visite mediche: accordo chiuso tra le parti

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Victori Osimhen è pronto a trasferirsi in Turchia e lo farà al Galatasaray. Il presidente del Napoli, Aurelio del Laurentiis, infatti, ha accettato le condizioni per il trasferimento dell'attaccante nigeriano: prestito secco e stipendio pagato interamente dal club turco. Niente Arabia Saudita, dunque, anche in considerazione del fatto che a mezzanotte è fissata la chiusura del mercato della Saudi Pro League. Anche Osimhen, escluso dalla lista per la Serie A, ha dato il suo via libera al trasferimento. Il nigeriano partirà in serata alla volta della Turchia, dove domani svolgerà le visite mediche.

Il Galatasaray, complice anche l'infortunio che terrà Mauro Icardi lontano dal campo per almeno un mese, in giornata ha accelerato i contatti per portare il centravanti nigeriano in Turchia definendo tutti i dettagli in serata. "La nostra trattativa con il Galatasaray per Osimhen è corretta e siamo vicini all'accordo", aveva detto nel tardo pomeriggio il ds Giovanni Manna alla tv turca Sports Digitale.

TECNICAMENTE POSSIBILE IL REINTEGRO IN ROSA

ln teoria, il regolamento della Serie A consente, entro gennaio, di fare, per una volta sola, due cambi nell'elenco dei 25 giocatori consegnati e quindi in linea teorica Osimhen poteva pure essere reintegrato in prima squadra, magari per formare una coppia da sogno con Lukaku. Il problema è che Antonio Conte non è mai sembrato d'accordo con questo scenario, lo si capisce dalle parole pronunciate dopo il Parma ("La rosa è questa, abbiamo fatto delle scelte. Chi non è coerente non rispetta le regole") ma pure da ciò che è filtrato nelle ultime ore: nessun passo indietro, Osimhen ha fatto la sua scelta escludendosi dal Napoli sin da inizio stagione, quando in mano non aveva alcuna offerta concreta, e quindi si è tirato fuori dal gruppo, troppo sacro per il tecnico salentino.

Avergli lasciato il numero 9, che inizialmente sembrava destinato a Lukaku, è stata una gentilezza che non va oltre questo significato di cortesia: Big Rom è il presente e il futuro azzurro, per Osimhen si prospettano almeno 9 mesi lontani dal Vesuvio.