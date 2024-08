Napoli, Conte polemico: "Regole assurde del mercato, così non si può. Lukaku e i ragazzi hanno dato tutto"

qui napoli

Il tecnico dei partenopei fa polemica per la gestione del mercato, con la richiesta di cambiare quanto prima le regole per non mettere in difficoltà i club

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Antonio Conte e il Napoli ringraziano Romelu Lukaku, con l'ingresso del belga in campo che ha dato la svolta nel match contro il Parma. Una vittoria, frutto della rete della punta e di Anguissa, che è la prima per il tecnico davanti ai nuovi tifosi: "Sul gol di Lukaku sono entrato in campo per dire di tornare subito perché c'erano 10' di recupero - ha detto ai microfoni di Dazn-. Abbiamo fatto il secondo gol, una prestazione di cuore contro una squadra ottima".

"Il Parma ha ottimi giocatori che ti fanno male, potevamo fare meglio sul gol concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre ci sarà da lavorare" ha aggiunto.

Un Conte molto polemico sulla questione mercato, per la gestione della sessione a livello federale e non solo: "Dopo l'assurdità del calciomercato che finisce con tre giornate giocate con giocatori che alleni che poi magari vanno via, mi sono ritrovato senza centrocampisti in panchina. Speriamo in nuove regole del mercato, perché attualmente è una situazione assurda che non ci permette di lavorare. Lukaku è entrato in campo con due allenamenti, stessa cosa Neres. Ora sfrutteremo la sosta per lavorare, mentre con McTominay e Gilmour non avremo modo di lavorare, li ritroveremo tra due settimane". Vedi anche Serie A Serie A, Napoli-Parma 2-1: Bonny illude, Lukaku e Anguissa regalano il successo

"Onore ai giocatori che hanno dato tutto. I gol vanno trovati da tutti, dai difensori agli attaccanti. Dobbiamo prendere tutto da tutti, il più possibile, dobbiamo coinvolgere tutti nel gioco. C'è da lavorare, abbiamo iniziato la ricostruzione sulla base di 10-12 giocatori più nuovi giocatori buoni. Il mercato per noi è stato bloccato per varie vicissitudini, è stato complicato. Ora lavoriamo, chi è arrivato deve riempire caselle importanti. Abbiamo fatto quello che potevamo, magari con la vendita di Osimhen avremmo completato di più la squadra. Ma è successo quello che è successo e va bene così". Vedi anche napoli Lukaku: "Onorato di giocare a Napoli, gol importante. Contento di aver ritrovato Conte"