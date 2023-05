Napoli, osservatori del Chelsea a Monza per Osimhen

mercato napoli

I Blues interessati all'attaccante nigeriano, ma è il Manchester United (molto forte anche su Kim) ad essere in vantaggio

"Le società come il Napoli sono abituate a programmare" ha detto Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro il Monza, e chissà che l'allenatore azzurro in parte non si riferisse anche alla situazione di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è da tempo nel mirino della Premier League e non a caso all'u-Power Stadium ieri c'erano osservatori del Chelsea per osservarlo da vicino in una prestazione che non è certo stata delle migliori ma che va contestualizzata all'interno di una stagione che lo ha visto segnare 28 gol in 36 partite in tutte le competizioni.

MANCHESTER UNITED IN VANTAGGIO PER OSIMHEN La mossa del Chelsea, però, non cambia le carte in tavola, spiega il Mattino: il Manchester United resta in vantaggio per Osimhen, un corteggiamento che era iniziato in estate quando gli era stato prospettato uno stipendio triplo rispetto a quello attuale per giocare "nel campionato più bello del mondo". Tra l'altro i Red Devils sarebbero anche vicini alla chiusura per Kim, secondo il quotidiano campano è ormai questione di dettagli. Non bisogna a ogni modo dimenticare che anche Newcastle e Paris Saint-Germain (valgono i buoni rapporti tra De Laurentiis e Al-Khelaifi, vedi le cessioni di Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz) sono in agguato, non spaventate da una cifra che il Napoli spera arrivi a sfiorare i 150 milioni di euro.

NAPOLI, CHI AL POSTO DI OSIMHEN? Se Osimhen dovesse davero partire, il Napoli da tempo avrebbe individuato il sostituto, ancora una volta (come ai tempi del nigeriano) proveniente dal Lille. Jonathan David, 23 gol in 37 partite stagionali, attaccante canadese classe 2000 valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro sul qualche c'è la concorrenza di diverse squadre tedesche, Bayern Monaco in testa.

