Napoli, Osimhen: "Non so cosa mi riserva il futuro, troveremo una soluzione"

Il terzo anno al Napoli può essere l'ultimo per Victor Osimhen? L'ennesima grande stagione del nigeriano in maglia azzurra ha reso ancora più forte il pressing dei top club europei e, con lo scudetto dietro l'angolo e una Champions League tutta da vivere, lo stesso giocatore potrebbe pensare che la missione a Napoli possa essere compiuta. Dopo il match contro l'Eintracht Francoforte è stato chiesto a Osimhen del futuro e la risposta non è del tutto rassicurante per i tifosi partenopei: "Non so cosa mi riserverà. Penso di essere sulla giusta strada - le parole ai tedeschi di Sport 1 -. A fine stagione, mi sederò al tavolo con i miei agenti e parleremo di tutto. Parlerò anche col club, sono incredibilmente grato al Napoli e troveremo una buona soluzione".